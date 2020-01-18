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Пеп Гвардиола: Сложно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового

Англия
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Наставник "горожан" прокомментировал ничью с "Кристал Пэлас"

Пеп Гвардиола: Сложно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после ничьи с "Кристал Пэлас" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Это была равная игра, и нам, увы, не удалось победить. В перерыве сказал парням продолжать играть в том же духе, что и раньше. Почаще доставлять мяч в штрафную площадь и сдерживать Заа в случае контратак.

Сложно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового и больше не имеет шансов, а мы имеем множество моментов и, к сожалению, упускаем победу", – рассказал Пеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
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