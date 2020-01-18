Пеп Гвардиола: Сложно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после ничьи с "Кристал Пэлас" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Это была равная игра, и нам, увы, не удалось победить. В перерыве сказал парням продолжать играть в том же духе, что и раньше. Почаще доставлять мяч в штрафную площадь и сдерживать Заа в случае контратак.

Сложно анализировать игру, когда соперник забивает после единственного углового и больше не имеет шансов, а мы имеем множество моментов и, к сожалению, упускаем победу", – рассказал Пеп Гвардиола.