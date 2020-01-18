  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Карло Анчелотти: Хорошо, что набрали очко с Вест Хэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карло Анчелотти: Хорошо, что набрали очко с Вест Хэмом

Англия
(1 голосов)

Наставник "ирисок" прокомментировал ничью с "молотобойцами"

Карло Анчелотти: Хорошо, что набрали очко с Вест Хэмом
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после ничьи с "Вест Хэмом" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Хорошо, что набрали очко. В первом тайме мы играли не слишком хорошо, вторая половина прошла получше. В целом мы провели хорошую игру.

Я недоволен тем, как мы пропустили, но радует то, что мы быстро отыгрались. Мы действовали увереннее.

Доминик Кэлверт-Льюин играет великолепно. Он забивает голы – а это важно и для него, и для команды. Он здорово выступает, и сегодня это было важно", – поделился Карло Анчелотти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...