Карло Анчелотти: Хорошо, что набрали очко с Вест Хэмом

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился мыслями после ничьи с "Вест Хэмом" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Хорошо, что набрали очко. В первом тайме мы играли не слишком хорошо, вторая половина прошла получше. В целом мы провели хорошую игру.

Я недоволен тем, как мы пропустили, но радует то, что мы быстро отыгрались. Мы действовали увереннее.

Доминик Кэлверт-Льюин играет великолепно. Он забивает голы – а это важно и для него, и для команды. Он здорово выступает, и сегодня это было важно", – поделился Карло Анчелотти.