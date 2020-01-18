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Микель Артета: Не знаю, сколько еще технологий нам нужно для правильного судейства

Англия
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Наставник "пушкарей" прокомментировал ничью с "Шеффилдом"

Микель Артета: Не знаю, сколько еще технологий нам нужно для правильного судейства
Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после ничьи с "Шеффилдом" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Думаю в эпизоде с Пепе был чистый пенальти. Как и в матче с "Челси", все предельно ясно. Не знаю, сколько еще технологий нам нужно.

Испытание для нас становится все более суровым, поскольку нас постоянно поджидают неприятные сюрпризы: травмы, дисквалификации. Но мы выкладываемся полностью и делаем все, что можем.

Я очень разочарован, мы просто отдали два очка. Мы не в первый раз пропускаем такие голы. В АПЛ может случиться все, что угодно, когда ты ведешь 1:0", – рассказал Микель Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета АПЛ ФК Шеффилд (Англия)
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Источник:
Football.London
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