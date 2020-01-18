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Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2. Видеообзор матча

Англия
(2 голосов)

Автогол Фернандиньо дарит "Кристал Пэлас" ничию

Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас".

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2

Голы: Агуэро 82, Агуэро 89 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (а.г.)

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 5. Стоунз, 22. Менди, 27. Канселу, 7. Стерлинг (Родри 89), 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва (Марез 73), 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 21. Д. Силва (Жезус 62), 10. Агуэро.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 34. Келли, 44. Ридевалд (Уорд 90), 5. Томкинс, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю, 20. Тосун (Уикхэм 81).

Предупреждения: Менди 58 - Маккарти 13, Айю 26

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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