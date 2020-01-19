МЮ может переманить спортивного директора Лилля – СМИ

Манчестер Юнайтед" близок к назначению спортивным директором Луиша Кампоса из "Лилля", сообщает таблоид The Sun.

Вице-президент клуба Эд Вудворд последние полтора года ищет на эту должность специалиста, которому он бы мог полностью доверить трансферную политику клуба, чтобы самому полностью сосредоточиться на коммерческой деятельности.

55-летний Кампос известен по работе в "Монако", куда в своё время пригласил Килиана Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силву и Антони Марсиаля. В "Лилле" работает с 2017 года.

"Юнайтед" интересовался Кампосом еще в период работы Жозе Моуриньо, однако в клубе опасались приглашать соотечественника и близкого приятеля Особенного, чтобы тот не имел слишком много власти в клубе.