Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча

С одним из самых принципиальных соперников "Ливерпуль" встречается в 23-м туре чемпионата. В конце прошлого века и начале 21-го "Ман Юнайтед" стал лидером английского футбола, оттеснив мерсисайдцев на второй план. Слишком долго "красные" находились в тени манкунианцев, без главного титула страны, и сейчас, когда команда Клоппа так близка к победе в Премьер-лиге, самое время вернуть часть долгов "красным дьяволам". Тем более, что другой клуб из Манчестера вчера потерял очки и "Ливерпуль" может укрепить свои лидирующие позиции.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Ливерпуль 18:30 Ман Юнайтед

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Команда Сульшера постепенно приходит в себя, добывает необходимые очки и даже иногда громит своих соперников, как это случилось в прошлом туре – виктория над "Норвичем" 4:0. Но и провалы с "Ман Юнайтед" все еще случаются, совсем недавно "Уотфорд" и "Арсенал" обыграли манкунианцев, оба раза со счетом 2:0. Большие проблемы с характером у "красных дьяволов", если что-то не получается, в редких случаях они способны переломить ход встречи.

Все в порядке с волей к победе у "Ливерпуля", даже если команда Клоппа пропускает первой, то отыгрывается и вырывает победу. Впрочем, в последних десяти матчах (во всех турнирах и без учета встречи с "Астон Виллой" в Кубке лиги) мерсисайдцы пропустили всего один мяч – от "Монтеррей" на Клубном чемпионате мира (2:1). Учитывая проблемы в обороне "Ливерпуля" в начале сезона, сейчас защита "красных" пример надежности (лучший показатель по пропущенным в АПЛ - всего 14 мячей).

В 22-м туре мерсисайдцы разобрались с невероятно насыщенной обороной "Тоттенхэма" - 1:0. Для "МЮ" не выход ставить "автобус" в своей штрафной, подопечные Клоппа умеют взламывать такую оборону, поэтому можно ожидать достаточно открытого и контратакующего футбола на "Энфилде".

Похоже, центральный матч 23-го тура АПЛ пройдет по сценарию осенней прошлогодней встречи этих соперников. Один из контрвыпадов "МЮ" тогда завершился точным ударом Рашфорда, затем "Ливерпуль" предпринял титанические усилия в атаках и отыгрался только на последних минутах – Лаллана забил после паса Робертсона (1:1). Правда, сейчас мерсисайдцы играют дома, а гости приехали без многих своих травмированных лидеров.

Два последних очных свидания соперников завершились вничью, но были эти встречи в Манчестере. На своем поле "Ливерпуль" в декабре 2018-го обыграл "МЮ" 3:1. Несмотря ни на что, "красные дьяволы" остаются одним из самых неудобных соперников для подопечных Клоппа – та декабрьская победа пока единственная для немецкого специалиста над "Ман Юнайтед" в чемпионате Англии.

Тут же отметим, что у "МЮ" было меньше времени на подготовку к игре чемпионата из-за повторного матча в Кубке Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). В среду свой матч провели манкунианцы, а мерсисайдцы отдыхали целую неделю.

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СТАТИСТИКА

Всего сыграно 205 матчей;

67 побед Ливерпуля, 57 ничьих, 82 победы МЮ

Общий счет – 261:280

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Главная проблема для Сульшера в матче на "Энфилде" травма Рашфорда, есть вероятность, что Лингард и Марсиаль будут действовать на острие, в зависимости от схемы, которую выберут тренеры. Также не сыграют в матче МакТоминай, Погба, Рохо, Туанзебе, продолжают восстанавливаться Байи, Шоу, Фосу-Меса. А у "Ливерпуля" в лазарете находятся Милнер, Клайн и Кейта.

Ливерпуль: Алисон, ван Дейк, Гомез, Александер-Арнольд, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Окслэйд-Чемберлен, Фирмино, Мане, Салах.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Гринвуд, Ван-Биссака, Матич, Мата, Фред, Лингард, Марсьяль.

ПРОГНОЗ

Нельзя "Ливерпулю" упускать великолепный шанс, чтобы на 16 пунктов оторваться от преследователей и еще более уверенно закрепиться на первом месте в турнирной таблице. "Ман Сити" словно специально вчера сыграл вничью с "Кристал Пэлас" и подарил возможность "красным" пораньше отпраздновать долгожданное чемпионство. "Ман Юнайтед", конечно, сделает все возможное, чтобы стать единственной командой в этом сезоне, которая не проигрывала мерсисайдцам в Премьер-лиге 2019/20.

Пока только команда Сульшера отбирала очки у лидера (20 побед у "красных" и одна ничья). Но есть предчувствие, что в этот раз "Ливерпуль" все же наберет три балла, поскольку в конце января начинается Кубок африканских наций и Матип, Мане и Салах уедут в свои сборные, а "красные" останутся в ослабленном состоянии. Свои очки надо набирать именно сейчас. Прогноз: победа хозяев 2:1.