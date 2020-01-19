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Джеймс: МЮ отправится на Энфилд с позитивным настроем

Англия
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"Красные дьяволы" не боятся машины Клоппа

Джеймс: МЮ отправится на Энфилд с позитивным настроем
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Вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс уверен, что его команду нельзя считать аутсайдером матча против "Ливерпуля".

"Мы — "Манчестер Юнайтед", и нет такого матча, к которому бы мы подходили с ощущением, что проиграем.

Это будет тяжелый матч, но мы подходим к нему с очень позитивным настроем. Только нам удалось отобрать очки у "Ливерпуля" в этом сезоне, поэтому мы полны надежд. С первого дня в этом клубы ты понимаешь, что мы ни в каком матче не можем быть андердогами.

Каждый будет готов к "Ливерпулю". Кто бы ни вышел на поле, он будет готов проявить себя. Нам важно сделать ровно то, что и в предыдущей встрече с ними. Тогда каждый сыграл очень хорошо, упорно трудился, и нам не повезло, что мы получили только ничью, потому что они забили в последние пять минут.

Как я уже сказал, мы знаем насколько сложным будет этот матч, но я жду его с нетерпением. Прежде я никогда не играл на "Энфилде — но мы отправимся туда без страха", — цитирует Джеймса Daily Mirror.

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" пройдёт сегодня, 19 января. Игра начнется в 18:30.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс
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