Англия
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Кейн вернётся к тренировкам в конце марта
Англичанин всё же сможет вернуться в этом сезоне
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн начал курс восстановления после операции на подколенном сухожилие. По информации авторитетного британского издания The Telegraph, он сможет вернуться к тренировкам через девять недель.
английский футболист имеет отличные шансы выйти на поле в середине апреля, а также травма не должна помешать игроку принять участие на Евро-2020.
Ранее были опасения, что Харри вернётся на поле лишь в следующем сезоне.
Харри Кейн записал на свой счет 17 голов в 25 матчах этого сезона.
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