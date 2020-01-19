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Кейн вернётся к тренировкам в конце марта

Англия
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Англичанин всё же сможет вернуться в этом сезоне

Кейн вернётся к тренировкам в конце марта
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Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн начал курс восстановления после операции на подколенном сухожилие. По информации авторитетного британского издания The Telegraph, он сможет вернуться к тренировкам через девять недель.

английский футболист имеет отличные шансы выйти на поле в середине апреля, а также травма не должна помешать игроку принять участие на Евро-2020.

Ранее были опасения, что Харри вернётся на поле лишь в следующем сезоне.

Харри Кейн записал на свой счет 17 голов в 25 матчах этого сезона.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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