Кейн вернётся к тренировкам в конце марта

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн начал курс восстановления после операции на подколенном сухожилие. По информации авторитетного британского издания The Telegraph, он сможет вернуться к тренировкам через девять недель.

английский футболист имеет отличные шансы выйти на поле в середине апреля, а также травма не должна помешать игроку принять участие на Евро-2020.

Ранее были опасения, что Харри вернётся на поле лишь в следующем сезоне.

Харри Кейн записал на свой счет 17 голов в 25 матчах этого сезона.