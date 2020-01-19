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Ньюкасл - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
"Сороки" выиграли в АПЛ впервые с 21 декабря
"Челси" не смог подобрать ключи к автобусу, который около своих ворот постаивил "Ньюкасл", и потерпел уже четвёртое поражение в восьми последних матчах чемпионата. Подопечные Фрэнка Лэмпарда всё ещё сохраняют четвёртое место, но преимущество над пятой строчкой, которую делят МЮ и "Вулверхэмптон", пять баллов.
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Ньюкасл - Челси 1:0
Гол: Хейден 90+4
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