Ньюкасл - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

"Челси" не смог подобрать ключи к автобусу, который около своих ворот постаивил "Ньюкасл", и потерпел уже четвёртое поражение в восьми последних матчах чемпионата. Подопечные Фрэнка Лэмпарда всё ещё сохраняют четвёртое место, но преимущество над пятой строчкой, которую делят МЮ и "Вулверхэмптон", пять баллов.

Ньюкасл - Челси 1:0

Гол: Хейден 90+4