  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Сороки" выиграли в АПЛ впервые с 21 декабря

Ньюкасл - Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

"Челси" не смог подобрать ключи к автобусу, который около своих ворот постаивил "Ньюкасл", и потерпел уже четвёртое поражение в восьми последних матчах чемпионата. Подопечные Фрэнка Лэмпарда всё ещё сохраняют четвёртое место, но преимущество над пятой строчкой, которую делят МЮ и "Вулверхэмптон", пять баллов.

Читайте такжеЛэмпард: Мы не можем еще больше работать над завершением атак. Должен быть инстинкт убийцы

Ньюкасл - Челси 1:0
Гол: Хейден 90+4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) "Ньюкасл"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...