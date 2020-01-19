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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 19.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Энфилде

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Единственная команда, которая отбирала очки у "Ливерпуля" в чемпионате 2019/20, попробует еще раз повторить свой подвиг. "Манчестер Юнайтед" не пример для стабильности, но "красные дьяволы" знают секрет удачных противостояний с командой Клоппа. Мерсисайдцам все сложнее поддерживать оптимальную форму, спад наверняка скоро случится, силы иссякают, возможно, уже во встрече с одним из самых принципиальных соперников "красные" впервые проиграют в Премьер-лиге.

Подробнее о матче Ливерпуль – Ман Юнайтед читайте в отдельном материале.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Ливерпуль 18:30 Ман Юнайтед

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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