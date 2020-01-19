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Рэшфорд пропустит игру с Ливерпулем
Лидер "манкунианцев" вряд ли сумеет принять участие в матче
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, по всей видимости, пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
В минувшую среду Рэшфорд получил травму спины против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии, проведя на поле всего 16 минут. По информации The Telegraph, 22-летний англичанин не успеет восстановиться к сегодняшней игры, несмотря на все попытки медицинской службы "дьяволов" вернуть его в строй.
В этом сезоне Рэшфорд является лучшим бомбардиром "Юнайтед". На его счету 19 голов в 31 матче.
Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" начнётся в 18:30.