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Рэшфорд пропустит игру с Ливерпулем

Англия
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Лидер "манкунианцев" вряд ли сумеет принять участие в матче

Рэшфорд пропустит игру с Ливерпулем
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, по всей видимости, пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В минувшую среду Рэшфорд получил травму спины против "Вулверхэмптона" в Кубке Англии, проведя на поле всего 16 минут. По информации The Telegraph, 22-летний англичанин не успеет восстановиться к сегодняшней игры, несмотря на все попытки медицинской службы "дьяволов" вернуть его в строй.

В этом сезоне Рэшфорд является лучшим бомбардиром "Юнайтед". На его счету 19 голов в 31 матче.

Матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" начнётся в 18:30.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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