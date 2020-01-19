АПЛ. Лестер неожиданно проиграл Бернли

Ничто не предвещало беды для гостей в дебюте, казалось, очередную победу добудет фаворит, или, как минимум, не проиграет. Барнс, Перес и Варди могли открывать счет, немного им не повезло. А хозяева встречи начали очень осторожно и даже скованно, почти без инициативы. Гол "Лестера" получился красивым и трудовым - Прат в центре поля перехватил мяч и одновременно отдал пас на Барнса, который пробежал половину поля, обыграл защитника и из пределов штрафной пробил по воротам. От ноги Поупа мяч оказался в сетке.

Увеличить свое преимущество подопечные Роджерса не смогли, более того, стали терять концентрацию и позволили сопернику отыграться. После углового "лисы" неудачно выносили мяч, Вуд оказался в нужном месте в нужное время и переправил круглого в сетку. Могли и обязаны были гости снова выходить вперед после нарушения правил на Барнсе, но с одиннадцати метров Варди не переиграл голкипера. Поуп угадал угол.

А затем на последних минутах, на поле начались качели, и "Бернли" вырвал победу. Прошла у хозяев комбинация левым флангом, затем прострел, защита снова неудачно выбивала мяч, Вествуд поймал его и выстрелил без шансов для Шмейхеля. Нельзя сказать, что явный спад у команды Роджерса, но когда это необходимо, "Лестер" не может добавить, нарастить давление.

В тройке все еще остаются "лисы", в ближайшее время их никто не сместит с законного бронзового места, если только подобные ошибки не будут повторяться. А "Бернли" сохраняет свои позиции в середине турнирной таблице на относительно комфортном 14-м месте.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Лестер 2:1

Голы: Вуд 56, Вествуд 80 - Барнс 34

Незабитый пенальти - Варди 68

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 26. Бардсли, 13. Хендрик, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд (Леннон 90+3).

Лестер: 1. Шмейхель, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 28. Фукс, 15. Барнс, 24. Менди, 10. Мэддисон, 26. Прат (Тилеманс 74), 9. Варди, 17. Перес (Ихеаначо 74).

Предупреждения: Ми 67