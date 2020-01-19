Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0. Стратегическая победа

Если уж "Ман Юнайтед" - принципиальный и неудобный соперник - не смог остановить команду Клоппа, вряд ли это может сделать любой другой английский коллектив. Теперь только невероятное стечение обстоятельств способен помешать "Ливерпулю" добыть свой первый чемпионский титул в Премьер-лиге. Путь открыт к награде, а календарь вполне приемлемый. Тем более, что гандикап в невероятные 16 очков перед "Ман Сити" очень комфортный, почти непреодолимый.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Ливерпуль - Ман Юнайтед 2:0

Голы: ван Дейк 14, Салах 90+3

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Ориги 83), 10. Мане (Фабиньо 83), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Лаллана 66).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу (Далот 87), 53. Уильямс (Гринвуд 75), 15. Перейра (Мата 74), 21. Джеймс, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль.

Предупреждения: Салах 90+4 - Матич 8, де Хеа 25, Шоу 72