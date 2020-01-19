  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0. Стратегическая победа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0. Стратегическая победа

Англия
(1 голосов)

Еще один шаг к заветной мечте мерсисайдцев

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 2:0. Стратегическая победа
UA-Футбол
Новина українською

Если уж "Ман Юнайтед" - принципиальный и неудобный соперник - не смог остановить команду Клоппа, вряд ли это может сделать любой другой английский коллектив. Теперь только невероятное стечение обстоятельств способен помешать "Ливерпулю" добыть свой первый чемпионский титул в Премьер-лиге. Путь открыт к награде, а календарь вполне приемлемый. Тем более, что гандикап в невероятные 16 очков перед "Ман Сити" очень комфортный, почти непреодолимый.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Ливерпуль - Ман Юнайтед 2:0

Голы: ван Дейк 14, Салах 90+3

Ливерпуль: 1. Алисон, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Ориги 83), 10. Мане (Фабиньо 83), 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Лаллана 66).

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу (Далот 87), 53. Уильямс (Гринвуд 75), 15. Перейра (Мата 74), 21. Джеймс, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 17. Фред, 9. Марсьяль.

Предупреждения: Салах 90+4 - Матич 8, де Хеа 25, Шоу 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
19.01.2020 в 21:34
Зверская все же машина "Ливерпуль" 2019/2020, сметают всех и вся иногда даже не напрягаясь
Ответить
0
0
Number13 (Мариуполь)
19.01.2020 в 20:59
Niiiiice! Всех с победой!!! Отдельный привет тролю - 3 уже больше чем 2)))
Ответить
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
19.01.2020 в 20:39
Вітання всім прихильникам Феніксу. По грі в першому таймі подумав, що порвуть манкуніанців, як тузик грілку, бо проходили захист наче ніж крізь масло. В другому стало поскладніше, але клопенята мабуть мають сталеві нерви і врешті-решт свого добилися. PS. Даріане, краще пиши про політику і не роби прогнозів
Ответить
+4
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
19.01.2020 в 20:31
МЮ - повний маразм
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2020 в 20:27
хороший матч!
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
19.01.2020 в 20:27
Ну как там с прогнозами, Дариан... Впредь попрошу не прогнозировать в области, в которой ты не разбираешься. Твой профиль Испания... В аналогичной ситуации ты б тут километровый пост-опровержение написал бы.. Так что или по делу, или вообще ничего. По матчу: хороший матч, но забей команда пораньше, и было б поспокойней. Ну то таке. Чемпионство приближается семимильными шагами...YNWA..
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.01.2020 в 20:28
конградуляции!!!))
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
19.01.2020 в 20:38
сенк ю диар
0
0
avatar
okolegko (Київ)
19.01.2020 в 20:46
Thanks a lot
0
0
Algrab (Костопiль)
19.01.2020 в 20:26
Чемпіони.
Ответить
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
19.01.2020 в 20:41
Вас також
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...