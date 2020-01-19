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Юрген Клопп: МЮ, очевидно, качественная команда, но мы были прекрасны

Англия
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Наставник "мерсисайдцев" прокомментировал победу над "красными дьяволами"

Юрген Клопп: МЮ, очевидно, качественная команда, но мы были прекрасны
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после домашней победы над "Манчестер Юнайтед" в рамках 23-го тура АПЛ.

"Это большое облегчение. Я очень доволен 85-90% игры, мы были великолепны. Мы доминировали, особенно в первом тайме. Энергия, с которой игроки выложились на поле, была невероятной. В обычный день мы бы забили три гола в первом тайме. Во втором тайме до 65 минуты мы должны были быть лучше в завершении.

Но "Манчестер Юнайтед", очевидно, качественная команда, в какой-то момент они заиграли, и нам пришлось защищаться. Были небольшие ошибки тут и там, мы не извлекли достаточного преимущества из владения, игра осталась открытой. А потом мы забили замечательный, замечательный гол в концовке. Действительно приятное чувство", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC
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