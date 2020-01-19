Оле-Гуннар Сульшер: Я расстроен, но игроки МЮ сделали все возможное

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в матче 23-го тура АПЛ.

"Футболисты "МЮ" сделали все возможное. Мы немного подсели в начале второго тайма, но последние 25-30 минут давили и заставили их отойти назад.

Я расстроен, что мы пропустили с углового, а затем в результате последнего удара в матче, но было и много позитивных моментов. Мне показалось, что во втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника на непростом стадионе.

Не лучшим образом сработали у нас последний пас и завершение атак. Фред сыграл на высочайшем уровне, так же как и Де Хеа. Мы работали все вместе, как команда", – поделился Оле-Гуннар Сульшер.