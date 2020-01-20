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Бернли - Лестер 2:1. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

"Лисы" неожиданно терпят поражение

Бернли - Лестер 2:1. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор 23-го тура АПЛ "Бернли" - "Лестер".

АПЛ. 23-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Лестер 2:1

Голы: Вуд 56, Вествуд 80 - Барнс 34

Незабитый пенальти - Варди 68

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 26. Бардсли, 13. Хендрик, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд (Леннон 90+3).

Лестер: 1. Шмейхель, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 28. Фукс, 15. Барнс, 24. Менди, 10. Мэддисон, 26. Прат (Тилеманс 74), 9. Варди, 17. Перес (Ихеаначо 74).

Предупреждения: Ми 67

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В статье: АПЛ Бернли Лестер Сити
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