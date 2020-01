"Что круче – передача на 60 ярдов или 50 ярдов скользить на коленях?" Милнер потроллил Алиссона

Английский полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер по достоинству оценил голевую передачу вратаря "красных" Алиссона, а также его празднование с египетским форвардом команды Мохамедом Салахом в матче с "Манчестер Юнайтед" (2:0). К своему вопросу в Твиттере седьмой номер "мерсисайдцев" также прикрепил тег: #БразильцыЗнаютКакПраздновать.

Which was better - the 60 yard pass or the 50 yard knee slide? ???? #braziliansknowhowtocelebrate #keeperassist #YNWA pic.twitter.com/BE7JJmtlTb