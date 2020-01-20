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"Что круче – передача на 60 ярдов или 50 ярдов скользить на коленях?" Милнер потроллил Алиссона

Англия
(1 голосов)

Джеймс – душа раздевалки

"Что круче – передача на 60 ярдов или 50 ярдов скользить на коленях?" Милнер потроллил Алиссона
Новина українською

Английский полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер по достоинству оценил голевую передачу вратаря "красных" Алиссона, а также его празднование с египетским форвардом команды Мохамедом Салахом в матче с "Манчестер Юнайтед" (2:0). К своему вопросу в Твиттере седьмой номер "мерсисайдцев" также прикрепил тег: #БразильцыЗнаютКакПраздновать.

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"Что круче – передача на 60 ярдов или 50 ярдов скользить на коленях?"

Ярд (англ. yard) — это британская и американская единица измерения расстояния. Сейчас метрический ярд равен трем метрическим футам (36 дюймам) или 91,44 см. Не входит в систему СИ.

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В статье: Джеймс Милнер Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Алиссон Бекер
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