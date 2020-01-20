Вратарь МЮ попал в аварию на автомобиле стоимостью 200 тысяч евро

Вратарь "МЮ" Серхио Ромеро попал в аварию на своём Lamborghini стоимостью € 200 тыс., сообщает Mirror.

Как пишет источник, Ромеро ехал на тренировку "Манчестер Юнайтед" и попал в аварию. В клубе подтвердили информацию о том, что сам игрок не пострадал. После произошедшего аргентинский голкипер отправился на запланированные тренировочные занятия команды.

В этом сезоне Серхио Ромеро принял участие в девяти матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех соревнованиях и пропустил два гола.