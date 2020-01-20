  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вратарь МЮ попал в аварию на автомобиле стоимостью 200 тысяч евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь МЮ попал в аварию на автомобиле стоимостью 200 тысяч евро

Англия
(1 голосов)

Сам игрок не пострадал

Вратарь МЮ попал в аварию на автомобиле стоимостью 200 тысяч евро
Новина українською

Вратарь "МЮ" Серхио Ромеро попал в аварию на своём Lamborghini стоимостью € 200 тыс., сообщает Mirror.

Как пишет источник, Ромеро ехал на тренировку "Манчестер Юнайтед" и попал в аварию. В клубе подтвердили информацию о том, что сам игрок не пострадал. После произошедшего аргентинский голкипер отправился на запланированные тренировочные занятия команды.

В этом сезоне Серхио Ромеро принял участие в девяти матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех соревнованиях и пропустил два гола.

Вратарь МЮ попал в аварию на автомобиле стоимостью 200 тысяч евро - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Ромеро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...