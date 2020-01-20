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Вратарь МЮ попал в аварию на автомобиле стоимостью 200 тысяч евро
Сам игрок не пострадал
Вратарь "МЮ" Серхио Ромеро попал в аварию на своём Lamborghini стоимостью € 200 тыс., сообщает Mirror.
Как пишет источник, Ромеро ехал на тренировку "Манчестер Юнайтед" и попал в аварию. В клубе подтвердили информацию о том, что сам игрок не пострадал. После произошедшего аргентинский голкипер отправился на запланированные тренировочные занятия команды.
В этом сезоне Серхио Ромеро принял участие в девяти матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех соревнованиях и пропустил два гола.
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