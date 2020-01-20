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Венгер: Арсенал оставил свою душу на Хайбери

Англия
(1 голосов)

Экс-тренер Арсенала назвал главную причину неудач лондонцев

Венгер: Арсенал оставил свою душу на Хайбери
Новина українською

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о переезде лондонцев со стадиона "Хайбери" на "Эмирейтс".

"Клуб при мне переехал из "Хайбери". Этот стадион был похож на "Энфилд", в нём была душа. Да, мы построили новый стадион, но так и не нашли в нём свою душу. Она осталась на "Хайбери".

Нам никогда не удалось бы воссоздать её по соображениям безопасности. Расстояние от поля до трибуны должно было быть больше, так как машины скорой помощи обязаны были проезжать, также должен быть меньше наклон трибун. Таких вещей не хватило для воссоздания той атмосферы, которая была на "Хайбери", — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на beIN Sports.

"Арсенал" проводил матче на "Хайбери" с 1913 под 2006 год. После сноса стадиона лондонский клуб переехал на "Эмирейтс".

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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gloryhunter
20.01.2020 в 17:10
Редакция, почему вы решили, что это ГЛАВНАЯ причина неудач? Где в тексте об этом сказано? "I moved from Highbury, which was similar to Anfield, but there was a soul in the stadium.We built a new stadium but we never found our soul - we left our soul at Highbury. We could never recreate it for security reasons.The distance from the pitch to the stand had to be bigger as we needed ambulances to come in. The inclination of the stands had to be smaller all those things together that we didn't find to recreate the atmosphere"
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