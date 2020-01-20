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Тоттенхэм может подписать форварда Лестера

Англия
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Игрок выступает на правах аренды за Монако

Тоттенхэм может подписать форварда Лестера
Новина українською

Нападающий "Монако" Ислам Слимани, принадлежащий "Лестеру", попал в сферу интересов "Тоттенхэм Хотcпур", сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, в связи с травмой лидера атаки Гарри Кейна, получившего разрыв мышцы задней поверхности левого бедра, "Тоттенхэм" ищет варианты с усилением атаки и рассматривает вариант с подписанием форварда с опытом игры в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. На радар клуба попал нападающий "Монако" Ислам Слимани. Однако "Лестер", который имеет права на игрока, может не отпустить алжирца в стан потенциального соперника за попадание в зону Лиги чемпионов на будущий сезон.

В нынешнем сезоне Слимани принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 7 голов и отдал 7 результативных передач. На данный момент алжирский игрок является одним из лучших ассистентов в чемпионате Франции.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ислам Слимани Монако (Франция)
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