Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити. Прогноз на матч АПЛ

В этом чемпионате "Ман Сити" еще не терял очки в двух подряд матчах. В субботу команда Гвардиолы неожиданно оступилась и сыграла вничью с "Кристал Пэлас" (2:2), теперь необходимо обыгрывать еще более серьезного соперника, который находится очень высоко в турнирной таблице – "Шеффилд Юнайтед" еще тот подарок, тем более, на своем поле. Например, в прошлом туре Премьер-лиги "клинки" расписали мир 1:1 с "Арсеналом", недавно была ничья 3:3 с "Ман Юнайтед".

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Шеффилд Юнайтед 21:45 Манчестер Сити

Теоретические шансы догнать "Ливерпуль" у "горожан" еще остаются, правда, нельзя больше терять очки и желательно повторить прошлогодний рывок. Напомним, что в чемпионате 2018/19 "Ман Сити" выиграл в 19 матчах подряд, исключительно пройдя финальную дистанцию турнира, хотя эта серия началась третьего февраля. Теперь необходимо начать выигрывать в каждом следующем поединке с января, чтобы вернуть интригу в борьбе за первое место АПЛ.

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Менее месяца назад встречались между собой "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити", в декабре прошлого года "горожане" во втором тайме забили дважды, отличились де Брюйне и Агуэро – 2:0. Тут же отметим, что в сезоне 2006/07, когда "клинки" последний раз выступали в Премьер-лиге, "Шеффилд" на своем поле минимально уступил "горожанам" 0:1.

Конечно, сейчас сложнее "Ман Сити", чем год назад – удержаться на вершине всегда более трудно, чем взобраться на нее. Тем не менее, сдавать позиции команда Гвардиолы не имеет права, необходимо собраться и показать характер. На кону у "горожан" престиж, еще одну потерю очков болельщики просто не поймут. Прогноз: победа "Манчестер Сити" 3:1.