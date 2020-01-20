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Артета: Задача Арсенала - попасть в ТОП-4, а потому мы должны обыграть Челси

Англия
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Очень важный матч и для тренера, и для команды

Артета: Задача Арсенала - попасть в ТОП-4, а потому мы должны обыграть Челси
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пообщался в журналистами накануне игры против "Челси". Встреча состоится завтра.

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"У "Арсенала" есть цель - попасть в ТОП-4. Мы будем бороться за это. А потому нам нужно обыграть "Челси". В прошлой игре с ними мы были очень близки к этому, но упустили победу.

Мы может улучшить нашу игру. Есть вещи, которые мы может улучшить. Нам нужно лучше контролировать игру, а также оказывать большее давление на соперника. Думаю, что это придет", - заявил испанский наставник.

В последних шести матчах, "Арсенал" набрал лишь шесть очков. Сейчас команда идет на 10-м месте.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Челси (Лондон)
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