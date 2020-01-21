Первый танзаниец в истории АПЛ: Астон Вилла подписала экс-одноклубника Малиновского

Английская "Астон Вилла" подписала первого танзанийского игрока в истории Английской Премьер-лиги. Бирмингемцы оформили трансфер нападающего бельгийского "Генка" Мбвана Саматта.

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27-летний исполнитель переехал на Туманный Альбион за 11,7 млн евро. Мбвана подписал трудовой договор до лета 2024 года. Интересно, что Саматта действительно является первым танзанийцем в истории чемпионата Англии – география лиги расширяется.

Он сыграл за "Генк" 191 матч, в активе футболиста 76 забитых мячей и 20 голевых передач. За сборную своей страны, Танзанию, Мбвана Саматта сыграл 45 матчей и забил 17 голов.