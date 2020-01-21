  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Временами он делал хорошие сейвы". Лэмпард встал на защиту Кепы Аррисабалаги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Временами он делал хорошие сейвы". Лэмпард встал на защиту Кепы Аррисабалаги

Англия
(1 голосов)

За испанца заплатили очень много денег

"Временами он делал хорошие сейвы". Лэмпард встал на защиту Кепы Аррисабалаги
Новина українською

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард встал на защиту голкипера своей команды Кепы Аррисабалаги после матча 23-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (0:1). Цитирует тренера The Independent.

"Я всегда буду защищать всех футболистов. Если есть индивидуальные ошибки, то игроки первыми признают их – вратари не исключение. Это сложная работа, внимание сосредоточено исключительно на вас... Временами он делал хорошие сейвы в этом сезоне, спасал нас, он говорит, что хочет играть еще лучше. Кепа все еще молод для голкипера, но хочет прогрессировать".

В текущем сезоне Аррисабалага принял участие в 22 матчах АПЛ и пропустил 29 мячей. Контракт испанца с "Челси" рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из "Атлетика" в 2018 году обошелся "аристократам" в 80 миллионов евро. Сейчас у 25-летнего Кепы худший процент отраженных ударов в АПЛ – 55,4%.

Читайте также"Кепа всегда очень критичен к себе". Лэмпард прокомментировал гол-красавец Васса и сам матч с Валенсией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...