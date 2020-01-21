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"Временами он делал хорошие сейвы". Лэмпард встал на защиту Кепы Аррисабалаги
За испанца заплатили очень много денег
Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард встал на защиту голкипера своей команды Кепы Аррисабалаги после матча 23-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (0:1). Цитирует тренера The Independent.
"Я всегда буду защищать всех футболистов. Если есть индивидуальные ошибки, то игроки первыми признают их – вратари не исключение. Это сложная работа, внимание сосредоточено исключительно на вас... Временами он делал хорошие сейвы в этом сезоне, спасал нас, он говорит, что хочет играть еще лучше. Кепа все еще молод для голкипера, но хочет прогрессировать".
В текущем сезоне Аррисабалага принял участие в 22 матчах АПЛ и пропустил 29 мячей. Контракт испанца с "Челси" рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из "Атлетика" в 2018 году обошелся "аристократам" в 80 миллионов евро. Сейчас у 25-летнего Кепы худший процент отраженных ударов в АПЛ – 55,4%.