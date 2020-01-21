"Временами он делал хорошие сейвы". Лэмпард встал на защиту Кепы Аррисабалаги

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард встал на защиту голкипера своей команды Кепы Аррисабалаги после матча 23-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (0:1). Цитирует тренера The Independent.

"Я всегда буду защищать всех футболистов. Если есть индивидуальные ошибки, то игроки первыми признают их – вратари не исключение. Это сложная работа, внимание сосредоточено исключительно на вас... Временами он делал хорошие сейвы в этом сезоне, спасал нас, он говорит, что хочет играть еще лучше. Кепа все еще молод для голкипера, но хочет прогрессировать".

В текущем сезоне Аррисабалага принял участие в 22 матчах АПЛ и пропустил 29 мячей. Контракт испанца с "Челси" рассчитан до лета 2025 года. Его трансфер из "Атлетика" в 2018 году обошелся "аристократам" в 80 миллионов евро. Сейчас у 25-летнего Кепы худший процент отраженных ударов в АПЛ – 55,4%.