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Daily Mail: Моуриньо и Роуз кричали друг на друга на тренировке Тоттенхэма из-за вранья Жозе в прессе?

Англия
(2 голосов)

Давайте разбираться…

Daily Mail: Моуриньо и Роуз кричали друг на друга на тренировке Тоттенхэма из-за вранья Жозе в прессе?
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У менеджера лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо произошел конфликт с футболистом команды на воскресной тренировке "шпор". По информации Daily Mail, в перепалку с "Особенным" вступил защитник Дэнни Роуз.

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29-летний футболист остался недоволен своим отсутствием в заявке на матч 23-го тура АПЛ с "Уотфордом" (0:0). Моуриньо в прессе объяснил такое решение травмой спины у англичанина.

Роуз же был готов выйти на поле, о чем эмоционально сообщил португальцу. Между защитником и тренером состоялся разговор на повышенных тонах. Партнеры остались недовольными поведением и реакцией Дэнни. Ранее Роуз пропустил и матч Кубка Англии с "Мидлсбро" (2:1, 14 января).

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В статье: Дэнни Роуз Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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terwe89 (tyu)
21.01.2020 в 12:29
Привет мужики!Хватит уже бездумно сливать деньги в БК. Как по мне, если уже и ставить то наверняка! Я вот нашел недавно сайт прогнозов на футбол king-ball. ru сижу там уже 3 месяца и все супер. Да, бываю проигрыши и там, но в целом всегда месяц закрываем в плюс. Если что, найдете меня там на сайте скажите спасибо за пацанский подгон!
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