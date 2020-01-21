Daily Mail: Моуриньо и Роуз кричали друг на друга на тренировке Тоттенхэма из-за вранья Жозе в прессе?

У менеджера лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо произошел конфликт с футболистом команды на воскресной тренировке "шпор". По информации Daily Mail, в перепалку с "Особенным" вступил защитник Дэнни Роуз.

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29-летний футболист остался недоволен своим отсутствием в заявке на матч 23-го тура АПЛ с "Уотфордом" (0:0). Моуриньо в прессе объяснил такое решение травмой спины у англичанина.

Роуз же был готов выйти на поле, о чем эмоционально сообщил португальцу. Между защитником и тренером состоялся разговор на повышенных тонах. Партнеры остались недовольными поведением и реакцией Дэнни. Ранее Роуз пропустил и матч Кубка Англии с "Мидлсбро" (2:1, 14 января).