  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 21.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Стэмфорд Бридж

Челси - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

И у "Арсенала", и у "Челси" своя высокая мотивация на это лондонское дерби. Команда Лэмпарда проиграла в прошлом туре "Ньюкаслу" и теперь перед своими болельщиками должа реабилитироваться за неудачу. А "канониры" уступили "синим" месяц назад в чемпионате, конечно, теперь "Арсенал" хотел бы восстановить статус-кво и обыграть "аристократов" на "Стэмфорд Бридж".

Подробнее о матче Челси - Арсенал читайте в отдельном материале.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси 22:15 Арсенал

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол>>

Телетрансляция на канале Setanta

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...