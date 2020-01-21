Челси - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

И у "Арсенала", и у "Челси" своя высокая мотивация на это лондонское дерби. Команда Лэмпарда проиграла в прошлом туре "Ньюкаслу" и теперь перед своими болельщиками должа реабилитироваться за неудачу. А "канониры" уступили "синим" месяц назад в чемпионате, конечно, теперь "Арсенал" хотел бы восстановить статус-кво и обыграть "аристократов" на "Стэмфорд Бридж".

Подробнее о матче Челси - Арсенал читайте в отдельном материале.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси 22:15 Арсенал

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