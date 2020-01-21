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Челси - Арсенал: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 21.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Стэмфорд Бридж
И у "Арсенала", и у "Челси" своя высокая мотивация на это лондонское дерби. Команда Лэмпарда проиграла в прошлом туре "Ньюкаслу" и теперь перед своими болельщиками должа реабилитироваться за неудачу. А "канониры" уступили "синим" месяц назад в чемпионате, конечно, теперь "Арсенал" хотел бы восстановить статус-кво и обыграть "аристократов" на "Стэмфорд Бридж".
Подробнее о матче Челси - Арсенал читайте в отдельном материале.
АПЛ. 24-й тур
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)
Челси 22:15 Арсенал
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