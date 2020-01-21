Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заа останется в Кристал Пэлас
Игроку предложили увеличение зарплаты
Заа принял решение остаться в "Кристал Пэлас".
По информации Sky Sports, Уилфрид Заа не покинет англичан. 27-летнему ивуарийцу пообещали увеличить зарплату вдвое, если игрок продлит действующее соглашение. Из-за того, что ключевой игрок "орлов" принял решение остаться, руководство клуба решило выделить деньги на усиление состава, чтобы команда закончила сезон в первой десятке АПЛ.
В текущем сезоне на счету ивуарийца 3 гола и 4 результативные передачи в 23 матчах АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dago83
21.01.2020 в 18:45
Ответить
0
0
Инспектор ( )
21.01.2020 в 18:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...