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Заа останется в Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Игроку предложили увеличение зарплаты

Заа останется в Кристал Пэлас
Новина українською

Заа принял решение остаться в "Кристал Пэлас".

По информации Sky Sports, Уилфрид Заа не покинет англичан. 27-летнему ивуарийцу пообещали увеличить зарплату вдвое, если игрок продлит действующее соглашение. Из-за того, что ключевой игрок "орлов" принял решение остаться, руководство клуба решило выделить деньги на усиление состава, чтобы команда закончила сезон в первой десятке АПЛ.

В текущем сезоне на счету ивуарийца 3 гола и 4 результативные передачи в 23 матчах АПЛ.

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В статье: Уилфрид Заха Кристал Пэлас (Лондон)
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Комментарии (1)
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dago83
21.01.2020 в 18:45
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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Инспектор ( )
21.01.2020 в 18:25
Мега новость
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