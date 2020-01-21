Заа останется в Кристал Пэлас

Заа принял решение остаться в "Кристал Пэлас".

По информации Sky Sports, Уилфрид Заа не покинет англичан. 27-летнему ивуарийцу пообещали увеличить зарплату вдвое, если игрок продлит действующее соглашение. Из-за того, что ключевой игрок "орлов" принял решение остаться, руководство клуба решило выделить деньги на усиление состава, чтобы команда закончила сезон в первой десятке АПЛ.

В текущем сезоне на счету ивуарийца 3 гола и 4 результативные передачи в 23 матчах АПЛ.