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Тренер Норвича: Будет чудом, если мы останемся в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Наставник Норвича не верит в успех своей команды

Тренер Норвича: Будет чудом, если мы останемся в АПЛ
Новина українською

Наставник "Норвича" Даниэль Фарке считает, что шансы его команды остаться в АПЛ по итогам сезона 2019/20 невелики.

"Будем реалистами: когда твоя команда пробивается в лучшую лигу мира, нужно контролировать свои ожидания. У нас была самая серьезная эпидемия травм по сравнению с конкурентами. Нам не очень часто везло. Будет чудом, если мы останемся в Премьер-лиге, — приводит слова Фарке BBC Sport.

"Норвич" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 17 очков. Отставание от "Уотфорда", занимающего 17-ю строчку, которая позволяет избежать вылета в чемпионшип, составляет 6 очков.

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В статье: Норвич Сити (Англия) Норвич Сити Даниель Фарке
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Комментарии (1)
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dago83
21.01.2020 в 18:43
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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alexrainy (Київ)
21.01.2020 в 17:48
Будет жаль, команда очень симпатичная, играют здорово. Уверен, наведут шороху в чемпионшипе, если вылетят
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