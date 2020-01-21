Манчестер Юнайтед - Бернли. Прогноз на матч АПЛ

"Бернли" в прошлом туре чемпионата Англии сотворил главную сенсацию уик-энда, обыграв "Лестер" 2:1. "Бордовые" с удовольствием воспользовались ошибками "лис", теперь вполне способны наказать и "Ман Юнайтед", если команда Сульшера хоть на миг допустит возможность победы в 24-м туре малыми силами.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ман Юнайтед 22:15 Бернли

Очередную неудачу потерпели "красные дьяволы" на прошлых выходных, уступив "Ливерпулю" 0:2. Это уже седьмое поражение "Ман Юнайтед" в текущем чемпионате. Много претензий можно предъявить команде Сульшера, но есть и объективные оправдания – кадровые проблемы, перезагрузка и болезненный, затянувшийся процесс становления проходит у манкунианцев, поэтому победы они часто чередуют с неудачами.

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Последнее свидание "Бернли" с подопечными Сульшера завершилось в пользу гранда 2:0. Голы на счету Марсьяля и Рашфорда. А вот на "Олд Траффорд" в прошлом году "бордовые" смогли отстоять вполне приемлемую ничью 2:2. Более того, в трех подряд матчах на своем поле "МЮ" не может обыграть этого неудобного соперника (две ничьи 2:2 и одна "сухая" мировая).

Есть основания предполагать, что "красные дьяволы" все же обыграют "Бернли" в родных стенах. Команда Шона Дайча сейчас одна из самых слабых за последние годы, победа над "Лестером" прервала серию из четырех подряд поражений. Если хозяева встречи серьезно отнесутся к игре и не допустят искушения закидать гостей "шапками", все у них будет хорошо. Прогноз: победа "Манчестер Юнайтед" 2:0.