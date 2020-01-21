  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль заблокировал зимний уход Шакири
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль заблокировал зимний уход Шакири

Англия
(1 голосов)

Швейцарец до лета останется в Англии

Ливерпуль заблокировал зимний уход Шакири
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Ливерпуля" Чердан Шакири не покинет команду этой зимой. Об этом сообщает Sky Sports.

"Красные" готовы отпустить игрока, который практически не появляется на поле, однако не раньше лета. Они не хотят терять футболистов во время сложного этапа сезона.

За швейцарца "Ливерпуль" хочет получить порядка 30 миллионов евро. Ранее в его аренде были заинтересованы "Рома" и "Севилья".

Шакири играет за "Ливерпуль" с лета 2018 года. Он провел 29 матчей и смог забить 7 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Чердан Шакири
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...