Ливерпуль заблокировал зимний уход Шакири

Форвард "Ливерпуля" Чердан Шакири не покинет команду этой зимой. Об этом сообщает Sky Sports.

"Красные" готовы отпустить игрока, который практически не появляется на поле, однако не раньше лета. Они не хотят терять футболистов во время сложного этапа сезона.

За швейцарца "Ливерпуль" хочет получить порядка 30 миллионов евро. Ранее в его аренде были заинтересованы "Рома" и "Севилья".

Шакири играет за "Ливерпуль" с лета 2018 года. Он провел 29 матчей и смог забить 7 голов.