АПЛ. Ман Сити дожимает Шеффилд, Эвертон дарит ничью Ньюкаслу и Саутгемптон снова побеждает

АПЛ. 24-й тур

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Кроме того, что "Шеффилд" очень неудобный соперник для любого представителя Премьер-лиги, еще и "Ман Сити" не столько играет в футбол, сколько мучается. По крайней мере, по сравнению с прошлым сезоном подопечные Гвардиолы выглядят намного тяжелее и даже неповоротливее. Одного класса часто не хватает "Ман Сити".

В этот раз повезло действующему чемпиону, что есть у него такой игрок, как Серхио Агуэро. Именно гол и старания аргентинца принесли победу гостям. Хороший пас сделал де Брюйне, а Агуэро на дальней штанге замкнул прострел. Ранее Жезус не реализовал пенальти, а также "Ман Сити" как в трясине тонул в плотных рядах обороны "клинков".

Очень сложная победа "горожан" и Зинченко отыграл в ней свою важную роль. Большую часть времени украинец действовал в центре поля, каши не испортил, хотя и особо не выделялся, сыграла удача Александра, ведь когда он выходит на поле в составе команды, она почти всегда выигрывает.

"Ман Сити" продолжает погоню за "Ливерпулем", сокращая дистанцию до 13 очков. Правда, у "красных" еще две игры в запасе.

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 0:1

Голы: Агуэро 73

Незабитый пенальти - Жезус 36

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 27. Бешич, 5. О`Коннелл, 4. Флек, 16. Норвуд, 9. Макберни, 10. Шарп.

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 14. Лапорт, 30. Отаменди, 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 25. Фернандиньо, 9. Жезус, 26. Марез.

Предупреждения: Бешич 13, Норвуд 24, Флек 43 - Фернандиньо 45

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Больше, чем 90 минут "ириски" доминировали, давили на гостей, превосходили их и заслуженно вели в счете. Все получалось у ливерпульцев, а "Ньюкасл" не сдавался. Невероятным образом "сороки" отыгрались, буквально в компенсированное время гости провели две результативные атаки и вырвали почетную, фантастическую ничью.

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Ньюкасл 2:2

Голы: Кен 30, Кальверт-Льюин 54 - Лежен 90+4, Лежен 90+6

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"Уотфорд" делает все возможное, чтобы уйти как можно дальше от зоны вылета, настоящее чудо удается "шмелям" - еще недавно они находились на самом дне. А в 24-м туре у команды Пирсона была стыковая игра с прямым конкурентом за сохранение места в элите. Первый тайм гости провели блестяще, выиграли его, но во втором пропустили два мяча и проиграли, снова опустившись на 19-ю позицию. Бирмингемцы выбираются из зоны вылета. Надолго ли эта рокировка?

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Уотфорд 2:1

Голы: Луис 68, Конса 90+5 - Дини 38

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Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Брайтон 3:1

Голы: Х. Уилсон 36, Гросс 41 (а.г.), К.Уилсон 74 - Муй 82

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Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Саутгемптон 0:2

Голы: Редмонд 32, Армстронг 48