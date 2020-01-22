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Де Брюйне - первый футболист в истории АПЛ, который отдал более 15 ассистов в трех разных сезонах

Англия
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Настоящий бельгийский волшебник

Де Брюйне - первый футболист в истории АПЛ, который отдал более 15 ассистов в трех разных сезонах
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Сегодня "Манчестер Сити" минимально обыграл "Шеффилд Юнайтед". Единственный гол сумел забить Серхио Агуэро.

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Другим героем встречи стал Кевин Де Брюйне, который отдал голевую передачу на аргентинца. Этот ассист стал для него 16-м в текущем сезоне АПЛ. Он стал первым игроком в истории, который отдавал 15 и больше ассистов в трех сезонах.

Отметим, что всего совсем недавно другой игрок "Ман Сити" сумел побить рекорд Алана Ширера.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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