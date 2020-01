Де Брюйне - первый футболист в истории АПЛ, который отдал более 15 ассистов в трех разных сезонах

Сегодня "Манчестер Сити" минимально обыграл "Шеффилд Юнайтед". Единственный гол сумел забить Серхио Агуэро.

Другим героем встречи стал Кевин Де Брюйне, который отдал голевую передачу на аргентинца. Этот ассист стал для него 16-м в текущем сезоне АПЛ. Он стал первым игроком в истории, который отдавал 15 и больше ассистов в трех сезонах.

3 - Kevin De Bruyne is the first player in Premier League history to provide 15+ assists in three different campaigns. Genius. #SHUMNC pic.twitter.com/yMrOqpLsRW