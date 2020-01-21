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Пресс-служба Эвертона использовала детские рисунки вместо стандартных фотографий игроков
Получилось очень мило
Сегодня "Эвертон" провел матч чемпионата Англии против "Ньюкасла".
Во время представления стартового состав "ирисок", были использованы рисунки учеников одной из ливерпульских школ. Также эти картинки использовались на стадионе во время оглашения игроков.
TEAM NEWS (with a difference)!— Everton (@Everton) January 21, 2020
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Sidibé and Schneiderlin in for Coleman and Davies
Designs courtesy of @Linacreprimary x USM x @TacklingBlues: https://t.co/DvxeAGpjad #EVENEW pic.twitter.com/NrQIfq6ivN
Отметим, что саму игру "ириски" выиграть не смогли, пропустив два гола в концовке матча.