Пресс-служба Эвертона использовала детские рисунки вместо стандартных фотографий игроков

Сегодня "Эвертон" провел матч чемпионата Англии против "Ньюкасла".

Во время представления стартового состав "ирисок", были использованы рисунки учеников одной из ливерпульских школ. Также эти картинки использовались на стадионе во время оглашения игроков.

TEAM NEWS (with a difference)!



changes

Sidibé and Schneiderlin in for Coleman and Davies



Designs courtesy of @Linacreprimary x USM x @TacklingBlues: https://t.co/DvxeAGpjad #EVENEW pic.twitter.com/NrQIfq6ivN