  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пресс-служба Эвертона использовала детские рисунки вместо стандартных фотографий игроков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пресс-служба Эвертона использовала детские рисунки вместо стандартных фотографий игроков

Англия
(2 голосов)

Получилось очень мило

Пресс-служба Эвертона использовала детские рисунки вместо стандартных фотографий игроков
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Эвертон" провел матч чемпионата Англии против "Ньюкасла".

Во время представления стартового состав "ирисок", были использованы рисунки учеников одной из ливерпульских школ. Также эти картинки использовались на стадионе во время оглашения игроков.

Отметим, что саму игру "ириски" выиграть не смогли, пропустив два гола в концовке матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...