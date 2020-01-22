Челси - Арсенал 2:2. В классическом стиле дерби

Хозяева выглядели лучше в этой игре и по всем показателями превзошли гостей, не намного, но все же. "Арсенал" проявил хладнокровие и не паниковал, когда все складывалось против него. За счет характера и воли к сопротивлению "канониры" заслужили ничью. В боевом и невероятно интригующем противостоянии мир кажется справедливым итогом.

Решающим в матче мог стать момент с фолом и удалением Луиса, бывшего игрока "Челси". Абрахам перехватил мяч после грубой ошибки Мустафи и его паса назад. Луис сбил форварда, получил красную и пенальти, который без особых проблем реализовал Жоржиньо. Настырнее и более содержательно в первом тайме действовали "синие", поэтому не случайно они вышли вперед.

А вот развить свой успех команда Лэмпарда не смогла. Постепенно хозяева садились все ниже, играли от обороны, а "канониры" вынуждены были рисковать. Забить "Арсеналу" удалось после неудачного корнера "аристократов", паса Мустафи (частично реабилитировался защитник) и рывка Мартинелли. Бразилец на скорости убежал от преследователей, словно на мотоцикле мчал Мартинелли и забил гол, выйдя один на один с голкипером.

Затем Хадсон-Одои прострелил в штрафную и Аспиликуэта оказался в нужном месте в нужное время, подставив ногу под пас. Натиск "Челси" ощущался и впечатлял. Но опять же, "синие" забили и отошли. Позиционная атака "канониров" с множеством передач завершилась ударом Беллерина и мяч оказался в дальнем углу ворот хозяев.

Не изменилось турнирное положение команд, но матч наверняка порадовал болельщиков и вселил определенную дозу оптимизма фанатам. Могут эти команды ставить высокие цели перед собой, хотя, возможно, не хватает еще уверенности в себе и психологической стабильности.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси - Арсенал 2:2

Голы: Жоржиньо 28 (пен.), Аспиликуэта 84 - Мартинелли 64, Беллерин 87

Челси: 1. Аррисабалага, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен, 28. Аспиликуэта, 33. Эмерсон, 5. Жоржиньо, 7. Канте (Маунт 69), 17. Ковачич (Баркли 66), 20. Хадсон-Одои, 10. Виллиан (Батшуайи 79), 9. Абрахам.

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 20. Мустафи, 23. Луис, 11. Торрейра, 34. Джака, 87. Сака, 10. Озил (Гендузи 55), 9. Ляказетт, 19. Пепе (Холдинг 81), 35. Мартинелли (Уиллок 90+1).

Предупреждения: Эмерсон 21, Кристенсен 59 - Гендузи 76

Удаления: Луис 26