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Транжирство аристократов и характер канониров. Челси – Арсенал 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Команда Лэмпарда должна была легко выигрывать, но реализация хромает на обе ноги Абрахама

Транжирство аристократов и характер канониров. Челси – Арсенал 2:2. Обзор матча и видео голов
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Настоящее лондонское дерби: с удалением, пенальти, интригой, борьбой и другими его характерными элементами. В первом тайме красный свет перед собой увидел экс-защитник "пенсионеров" Давид Луиз, пытаясь помешать свиданию Абрахама с Лено, которое так мастерски организовал Мустафи. Тем не менее, Жоржиньо переиграл немца с точки (хотя Бернд стоял до последнего). Во втором тайме "Челси" не сумел реализовать свои моменты и жестоко поплатился за это после ошибки Канте (!) – Мартинелли хладнокровно расправился с Кепой. Героический и победный, казалось бы, ответ капитана хозяев таковым не стал – Аррисабалага в очередной раз подтвердил, что не стоит заплаченных за него денег и позволил Беллерину сравнять счет после простого, хоть и эффектного выстрела в угол ворот.

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Арсенал".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Арсенал" 2:2

Голы: Жоржиньо (28, пенальти), Аспиликуэта (84) – Мартинелли (64), Беллерин (87)

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
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