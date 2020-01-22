Тоттенхэм - Норвич. Прогноз на матч АПЛ

На первый взгляд "Норвич", как абсолютный аутсайдер турнира, очень удобный соперник для "Тоттенхэма", чтобы прервать свою печальную серию из четырех матчей в чемпионате без побед (две ничьи и два поражения). Однако недавняя очная встреча "канареек" и "шпор" завершилась вничью 2:2, причем, только на последних минутах с помощью пенальти спаслись от поражения лондонцы.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Тоттенхэм 21:30 Норвич

Три дня назад в Премьер-лиге подопечные Моуриньо не смогли обыграть еще одну команду, которая ведет борьбу за выживание – 0:0 с "Уотфордом". Невзрачные ничьи или досадные поражения стали будничной реальностью для "Тоттенхэма". Тут же стоит отметить, что для Моуриньо прошлая встреча с "Норвичем" в декабре стала особенной, первую ничью с "Хотспур" португалец заработал именно в матче с "канарейками".

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Команда Даниэля Фарке отчаянно сопротивляется возвращению в Чемпионшип. Хоть и находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, но смогла в 23-м туре обыграть одного из конкурентов за спасительные места "Борнмут" - 1:0. Просто так "Норвич" не собирается сдаваться.

Если не обыгрывать "Норвич", то кого? Возможно, проблемы у "Тоттенхэма" более серьезные, чем казалось ранее. Есть мнение, что противостояние с "канарейками" станет экзаменом первых результатов работы Жозе Моуриньо со "шпорами" - два месяца прошло после назначения португальца, а результатов все еще нет. Предположим, что в этот раз лондонцы почувствуют вкус виктории. Прогноз: победа хозяев 2:1.