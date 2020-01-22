Манчестер Юнайтед - Бернли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Команда Сульшера в этом туре имеет хорошую возможность вплотную подобраться к четвертому "лигочемпионовскому месту", потеснить "Челси", а также оторваться от "Вулверхэмптона". Соперник для "МЮ" может считаться вполне приемлемым, впрочем, "Бернли" решает свою сложнейшую задачу сохранения прописки в Премьер-лиге.

Подробнее о матче Ман Юнайтед - Бернли читайте в отдельном материале.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ман Юнайтед 22:15 Бернли

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

Телетрансляция на канале Setanta