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Манчестер Юнайтед - Бернли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 22.01.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед - Бернли: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Команда Сульшера в этом туре имеет хорошую возможность вплотную подобраться к четвертому "лигочемпионовскому месту", потеснить "Челси", а также оторваться от "Вулверхэмптона". Соперник для "МЮ" может считаться вполне приемлемым, впрочем, "Бернли" решает свою сложнейшую задачу сохранения прописки в Премьер-лиге.

Подробнее о матче Ман Юнайтед - Бернли читайте в отдельном материале.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ман Юнайтед 22:15 Бернли

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Манчестер Юнайтед Бернли
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