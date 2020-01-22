Уайлдер критикует Мареза за пенальти, Пеп рад возвращению Лапорта и в восторге от вратаря Шеффилда

Менеджер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение защитника команды Эмерика Лапорта после травмы, также высказавшись по матчу. Наставник "Шеффилда" Крис Уайлдер остался в плохом настроении после проигрыша (0:1). "Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко в 24 турах.

"Лапорт – лучший центрбек, когда он в форме. Конечно же, нам не хватало Эмерика – он силен в игре головой, у него прекрасная левая нога. Перед матчем мы были готовы к тому, что француз не сыграет все 90 минут. Хендерсон был великолепен – Дин справился с пенальти и еще в нескольких моментах не позволил моим игрокам забить. Хорошая победа и важный шаг в борьбе за путевку в ЛЧ", – отметил Гвардиола в интервью BBC.