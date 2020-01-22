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Уайлдер критикует Мареза за пенальти, Пеп рад возвращению Лапорта и в восторге от вратаря Шеффилда

Англия
(1 голосов)

По следам поединка "Шеффилда" и "Манчестер Сити"

Уайлдер критикует Мареза за пенальти, Пеп рад возвращению Лапорта и в восторге от вратаря Шеффилда
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Менеджер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение защитника команды Эмерика Лапорта после травмы, также высказавшись по матчу. Наставник "Шеффилда" Крис Уайлдер остался в плохом настроении после проигрыша (0:1). "Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко в 24 турах.

"Лапорт – лучший центрбек, когда он в форме. Конечно же, нам не хватало Эмерика – он силен в игре головой, у него прекрасная левая нога. Перед матчем мы были готовы к тому, что француз не сыграет все 90 минут. Хендерсон был великолепен – Дин справился с пенальти и еще в нескольких моментах не позволил моим игрокам забить. Хорошая победа и важный шаг в борьбе за путевку в ЛЧ", – отметил Гвардиола в интервью BBC.

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"Крис Башем принял плохое решение, ущипнув Рияда, ведь он не нуждался в особой помощи, чтобы упасть. Нам всем нужно к этому нужно привыкать. Мы теперь команда АПЛ", – сказал Уайлдер.

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В статье: Хосеп Гвардиола Эмерик Лапорт Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Рияд Марез Эмерик Ляпорт Крис Уайлдер
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Комментарии (1)
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Суржику--бій (Краматорск)
22.01.2020 в 13:18
"Пеп радий поверненню Лапорта й в захваті від воротаря Шеффілда".Може, Пеп у захваті від гри воротаря?
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