Не Кейном единым: Рашфорд может пропустить ЕВРО-2020

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог однозначно ответить на вопрос, восстановится ли нападающий команды Маркус Рашфорд до лета и действительно ли форвард рискует пропустить ЕВРО-2020. Слова Сульшера приводит The Independent и Daily Mail.

"Маркус получит столько времени, сколько ему нужно, чтобы восстановиться. Мы не собираемся форсировать восстановление, рисковать игроками, выпуская на поле, если у них есть травмы. В нашем распоряжении лучший медицинский персонал в стране – Маркус вернется только тогда, когда он будет здоров на все 100%. Он будет отсутствовать несколько месяцев".