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Не Кейном единым: Рашфорд может пропустить ЕВРО-2020
Бедный Саутгейт…
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог однозначно ответить на вопрос, восстановится ли нападающий команды Маркус Рашфорд до лета и действительно ли форвард рискует пропустить ЕВРО-2020. Слова Сульшера приводит The Independent и Daily Mail.
"Маркус получит столько времени, сколько ему нужно, чтобы восстановиться. Мы не собираемся форсировать восстановление, рисковать игроками, выпуская на поле, если у них есть травмы. В нашем распоряжении лучший медицинский персонал в стране – Маркус вернется только тогда, когда он будет здоров на все 100%. Он будет отсутствовать несколько месяцев".
"То, что сказал Райт… Я никогда не ставлю себя выше команды. Рашфорд был настойчив, он хотел сыграть с "волками" минимум полчаса. Это лишь подтверждает его отношение к делу. Перед кубковым поединком он чувствовал себя отлично в рамках тренировки. Его повреждение в самом матче – это случайность. Иан просто не знает, насколько хорошо мы следим за нашими игроками. Сканы показали, что он мог сыграть".
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