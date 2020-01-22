Центральный защитник Ливерпуля вернулся к тренировкам

Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен сегодня впервые присоединился к партнерам по команде в рамках тренировочного процесса "красных".

30-летний Ловрен пропустил ровно 6 недель из-за травмы, которую он получил 10 декабря в матче Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга". Деян выложил в Instagram фотографии с тренировочной сессии, где можно заметить, что он уже приступил к работе с мячом.

"Рад вернуться к команде".

Как сообщает Goal.com, центрбек команды Клоппа Жоэль Матип продолжает восстанавливаться после травмы. Завтра, 23 декабря, "Ливерпуль" сыграет матч чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном".