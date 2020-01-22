Абрахам выбыл на неопределенный срок

Главный тренер “Челси” Фрэнк Лэмпард хочет приобрести нового нападающего после того, как Тэмми Абрахам получил травму лодыжки в матче с “Арсеналом”.

“Мы не можем утверждать, что подпишем нападающего, но мы его ищем. Если вы не забиваете достаточно голов, то не выигрываете нужное количество матчей.”

“Я надеюсь, что Абрахам вернется в ближайшее время, но если этого не произойдет, то у нас есть игроки, которые могут его заменить", - сказал Лэмпард..

В этом сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 23 матчах Премьер-лиги. Английский форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.