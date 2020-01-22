Шеффилд Юнайтед хочет арендовать вратаря МЮ

Наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер собирается подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

"Если в "Манчестер Юнайтед" захотят снова отправить Хендерсона к нам ещё на год, мы, конечно же, будем рады этому. Мы уже вели об этом разговор, но он — игрок "Манчестер Юнайтед", и только руководство будет решать этот вопрос.

Я знаю, что в сборной Англии конкуренция невероятно высока. Но там должны быть очень хорошие голкиперы, чтобы опережать его.

Дин всё ещё очень молод. Он играет просто выдающимся образом всё то время, пока я здесь. Да, у него тоже бывают ошибки, в его возрасте это нормально и такое происходит. Но он обладает невероятной способностью учиться и показывает свой менталитет", — приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Дин Хендерсон принял участие в 23 матчах чемпионата Англии и пропустил 18 голов.