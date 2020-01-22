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Шеффилд Юнайтед хочет арендовать вратаря МЮ

Англия
(1 голосов)

Он уже выступал за "клинков"

Шеффилд Юнайтед хочет арендовать вратаря МЮ
Новина українською

Наставник "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер собирается подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.

"Если в "Манчестер Юнайтед" захотят снова отправить Хендерсона к нам ещё на год, мы, конечно же, будем рады этому. Мы уже вели об этом разговор, но он — игрок "Манчестер Юнайтед", и только руководство будет решать этот вопрос.

Я знаю, что в сборной Англии конкуренция невероятно высока. Но там должны быть очень хорошие голкиперы, чтобы опережать его.

Дин всё ещё очень молод. Он играет просто выдающимся образом всё то время, пока я здесь. Да, у него тоже бывают ошибки, в его возрасте это нормально и такое происходит. Но он обладает невероятной способностью учиться и показывает свой менталитет", — приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Дин Хендерсон принял участие в 23 матчах чемпионата Англии и пропустил 18 голов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон Крис Уайлдер
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