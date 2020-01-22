Ньюкасл попытается арендовать Роуза

Ньюкасл намерен арендовать оборонца "Тоттенхэма" Дэнни Роуза.

Об этом утверждает The Telegraph. "Ньюкасл" из-за травмы лишился до конца сезона защитника Йетро Виллемса и теперь ищет варианты его замены.

Роуз в текущем сезоне принял участие в 16 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах, отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что у него на одной из последних тренировок "Тоттенхэма" случился конфликт с наставником команды Жозе Моуриньо. Но португальский тренер затем эту информацию опроверг.