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Ньюкасл попытается арендовать Роуза
Игрок поскандалил с Моуриньо
Ньюкасл намерен арендовать оборонца "Тоттенхэма" Дэнни Роуза.
Об этом утверждает The Telegraph. "Ньюкасл" из-за травмы лишился до конца сезона защитника Йетро Виллемса и теперь ищет варианты его замены.
Роуз в текущем сезоне принял участие в 16 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах, отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что у него на одной из последних тренировок "Тоттенхэма" случился конфликт с наставником команды Жозе Моуриньо. Но португальский тренер затем эту информацию опроверг.
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