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Рашфорд: Я вернусь до конца сезона

Англия
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Он хочет помочь родной команде

Рашфорд: Я вернусь до конца сезона
UA-Футбол
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Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд решил успокоить своих поклонников, заявив, что сможет вернуться до конца сезона.

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"Я вернусь до конца сезона. Хочу помочь своей команде попасть в четверку лучших", - написал английский форвард в Twitter.

Отметим, что для Англии крайне важно, чтобы Рашфорд вернулся до Евро-2020, так как Гарри Кейн может пропустить важный турнир.

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В статье: Англия Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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