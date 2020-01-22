Англия
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Рашфорд: Я вернусь до конца сезона
Он хочет помочь родной команде
Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд решил успокоить своих поклонников, заявив, что сможет вернуться до конца сезона.
"Я вернусь до конца сезона. Хочу помочь своей команде попасть в четверку лучших", - написал английский форвард в Twitter.
Thanks guys, I’ll be back before the season ends to hopefully help my team claim top 4 https://t.co/JhTUi8yzLO— Marcus Rashford (@MarcusRashford) January 22, 2020
Отметим, что для Англии крайне важно, чтобы Рашфорд вернулся до Евро-2020, так как Гарри Кейн может пропустить важный турнир.
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