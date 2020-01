Рашфорд: Я вернусь до конца сезона

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд решил успокоить своих поклонников, заявив, что сможет вернуться до конца сезона.

"Я вернусь до конца сезона. Хочу помочь своей команде попасть в четверку лучших", - написал английский форвард в Twitter.

Thanks guys, I’ll be back before the season ends to hopefully help my team claim top 4 https://t.co/JhTUi8yzLO