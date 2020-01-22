AS: Тоттенхэм подпишет форварда Реал Сосьедада, который заменит Кейна

Форвард "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе в ближайшее время должен стать игроком "Тоттенхэма". Об этом сообщает AS.

Его кандидатуру лично поддержал Жозе Моуриньо. Португалец верит, что у бразильца получится заменить Кейна, который пропустит более трех месяцев.

Виллиан Жозе с 2016 года играет за "Реал Сосьедад". В этом сезоне он забил 8 голов в 20-ти матчах. Отметим, что сумма выкупа, которая прописана в контракте игрока, равна 70 миллионам.

Напомним, что "шпоры" уже совершили один зимний трансфер, арендовав полузащитника "Бенфики".