Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
AS: Тоттенхэм подпишет форварда Реал Сосьедада, который заменит Кейна
Не самый очевидный выбор
Форвард "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе в ближайшее время должен стать игроком "Тоттенхэма". Об этом сообщает AS.
Его кандидатуру лично поддержал Жозе Моуриньо. Португалец верит, что у бразильца получится заменить Кейна, который пропустит более трех месяцев.
Виллиан Жозе с 2016 года играет за "Реал Сосьедад". В этом сезоне он забил 8 голов в 20-ти матчах. Отметим, что сумма выкупа, которая прописана в контракте игрока, равна 70 миллионам.
Напомним, что "шпоры" уже совершили один зимний трансфер, арендовав полузащитника "Бенфики".