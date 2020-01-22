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AS: Тоттенхэм подпишет форварда Реал Сосьедада, который заменит Кейна

Англия
(1 голосов)

Не самый очевидный выбор

AS: Тоттенхэм подпишет форварда Реал Сосьедада, который заменит Кейна
UA-Футбол
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Форвард "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе в ближайшее время должен стать игроком "Тоттенхэма". Об этом сообщает AS.

Его кандидатуру лично поддержал Жозе Моуриньо. Португалец верит, что у бразильца получится заменить Кейна, который пропустит более трех месяцев.

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Виллиан Жозе с 2016 года играет за "Реал Сосьедад". В этом сезоне он забил 8 голов в 20-ти матчах. Отметим, что сумма выкупа, которая прописана в контракте игрока, равна 70 миллионам.

Напомним, что "шпоры" уже совершили один зимний трансфер, арендовав полузащитника "Бенфики".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн Виллиан Жозе
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Источник:
AS

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