Уго Льорис сыграет против Норвича, это его первый матч с октября

Пресс-служба "Тоттенхэма" объявила состав на игру против "Норвича". Фанатов ждет одна приятная новость.

Капитан и основной голкипер Уго Льорис вернулся в стартовый состав. Это его первое появление с пятого октября. В игре против "Брайтона" он получил серьезную травму.

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Отметим, что сейчас "шпоры" находятся в небольшом кризисе. В последних шести матчах, они добыли лишь одну победу.