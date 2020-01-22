Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уго Льорис сыграет против Норвича, это его первый матч с октября
Поможет ли капитан выйти клубу из кризиса?
Пресс-служба "Тоттенхэма" объявила состав на игру против "Норвича". Фанатов ждет одна приятная новость.
#THFC: Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Dele, Lamela, Son, Lucas— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2020
@WilliamHill latest (18+) https://t.co/iUBIJaT7Wb #THFC #COYS pic.twitter.com/McvFsAM1cC
Капитан и основной голкипер Уго Льорис вернулся в стартовый состав. Это его первое появление с пятого октября. В игре против "Брайтона" он получил серьезную травму.
Отметим, что сейчас "шпоры" находятся в небольшом кризисе. В последних шести матчах, они добыли лишь одну победу.