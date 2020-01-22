  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Уго Льорис сыграет против Норвича, это его первый матч с октября
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уго Льорис сыграет против Норвича, это его первый матч с октября

Англия
(1 голосов)

Поможет ли капитан выйти клубу из кризиса?

Уго Льорис сыграет против Норвича, это его первый матч с октября
UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Тоттенхэма" объявила состав на игру против "Норвича". Фанатов ждет одна приятная новость.

Капитан и основной голкипер Уго Льорис вернулся в стартовый состав. Это его первое появление с пятого октября. В игре против "Брайтона" он получил серьезную травму.

Читайте такжеЛьорис получил жуткую травму руки в матче с Брайтоном, покинув поле на носилках

Отметим, что сейчас "шпоры" находятся в небольшом кризисе. В последних шести матчах, они добыли лишь одну победу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...