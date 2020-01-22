Вулверхэмптон - Ливерпуль. Прогноз на матч АПЛ

Продлит ли свою победную серию "Ливерпуль", либо уже можно расслабляться мерсисайдцам? Серьезное преимущество у Клопа и компании перед "Ман Сити", командой, которая уже одержала победу в этом туре, но чтобы гарантировать себе спокойную весну лидеру необходимо воспользоваться своим психологическим преимуществом перед соперниками. Наверняка, "Вулверхэмптон" с большой опаской ждет встречи с "красными".

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Вулверхэмптон 22:00 Ливерпуль

На минувших выходных подопечные Юргена Клоппа одержали победу над принципиальным и очень неудобным соперником – "Ман Юнайтед" (2:0). В великолепной форме находятся мерсисайдцы, даже близко не видно спада в команде, порой "красные" похожи на экспресс-поезд, который мчит к своей цели и никого не замечает на своем пути.

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"Вулверхэмптон" в 23-м туре обыграл "Саутгемптон" и укрепил свои позиции в группе лидеров. Точнее, "волки" находятся максимально близко к группе лидеров, при определенном раскладе команда Нуну Санту может претендовать на место в четверке лучших и попасть в Лигу Чемпионов (вот уж была бы сенсация). Но для этого необходимо отбирать очки у таких соперников, как "Ливерпуль".

Главный вопрос в матче на "Молине" один – пропустит ли "Ливерпуль"? Если хозяева встречи смогут забить, тогда есть шанс зацепиться за ничью, вот только мерсисайдцы не пропускали еще в этом году. После победы над "Фламенго" 21 декабря в клубном чемпионате мира (1:0) еще шесть поединков провели "красные", во всех одержали победы и сохранили свои ворота "сухими". Прогноз: победа "Ливерпуля" 1:0.