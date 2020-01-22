АПЛ. Тоттенхэм обыгрывает Норвич, Лестер громит Вест Хэм

АПЛ. 24-й тур

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В чемпионате в 2020-м году "шпоры" еще не побеждали, в четырех матчах было две ничьи и два поражения, многие специалисты на Туманном Альбионе уже начали говорить о провале Моуриньо в лондонском клубе. Тем не менее, португалец смог настроить своих подопечных на игру с аутсайдером и добыть победу. Ближе к лидерам подбирается "Хотспур", хотя остаются вопросы по игре.

Хозяева первыми забили, что добавило им уверенности в своих силах. Орье прострелил с фланга, а Алли избавился от опеки и во вратарской площадке замкнул пас. Затем "Тоттенхэм" долго не мог развить свое преимущество, порой сбиваясь на банальные навалы. Во время одной из контратак "канарейки" заработали пенальти и Пукки забил с 11-ти метров.

Решающий мяч забил Хон Мин после прострела Алли. Защитники неудачно блокировали передачу, еще и упустили корейца. Довольно тяжелая победа "шпор", которая может вывести команду из пике. Впрочем, многое будет зависеть от следующего противостояния подопечных Моуриньо с "Саутгемптоном", намного более неприятным оппонентом.

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Тоттенхэм - Норвич 2:1

Голы: Алли 38, Сон Мин 80 - Пукки 68 (пен.)

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 5. Вертонген, 24. Орье, 8. Уинкс (Дайер 56), 11. Ламела (Эриксен 62), 18. Ло Чельсо, 19. Сессеньон, 20. Алли, 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин.

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 3. Байрэм, 5. Хэнли, 6. Циммерманн, 23. Маклин, 7. Рупп, 14. Кантуэлл, 25. Дуда, 27. Тетти, 22. Пукки.

Предупреждения: Кантуэлл 47

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Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Вест Хэм 4:1

Голы: Барнс 25, Перейра 45, Перес 81 (пен.), Перес 88 - Нобл 49 (пен.)

Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сеюнджю, 6. Эванс, 21. Перейра, 8. Тилеманс, 15. Барнс, 24. Менди (Ндиди 34), 10. Мэддисон, 9. Варди (Ихеаначо 43), 17. Перес.

Вест Хэм: 35. Рэндолф, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 26. Масуаку (Форналс 46), 5. Сабалета, 10. Лансини, 11. Снодграсс (Антонио 46), 16. Нобл, 41. Райс, 22. Алле.

Предупреждения: Шмейхель 50