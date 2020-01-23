Манчестер Юнайтед - Бернли 0:2. Указать на все ошибки Сульшера

Невероятную расточительность голевых моментов показали манкунианцы в матче с "Бернли". Несомненно старались хозяева, владели инициативой, шли вперед и выглядели достаточно агрессивно, но не могли забить. Нет Рашфорда - нет голов. С Марсьялем гости играли плотно, мало что получалось у Маты и Фреда. Потом на поле вышли Гринвуд и Лингард, которые поучаствовали во многих хороших атаках, но не смогли главного - отметиться точным выстрелом.

А вот "Бернли" отметился в каждом тайме по голу. Герой противостояния Крис Вуд пробил из очень неудобного положения, после паса Ми и из-под защитника австралийский форвард отправил мяч под перекладину ворот де Хеа. Голкипер лишь развел руками. Второй мяч забил Родригес после паса Вуда. Тут уже грубейшая ошибка де Хеа, который пропустил удар в ближний угол.

Еще одна большая проблема "Ман Юнайтед" отсутствие характера. Когда все против команды, "красные дьяволы" не способны переломить ход событий. Даже во встрече с середняком Премьер-лиги ничего не получается у команды Сульшера, впереди у норвежца много работы.

Второе подряд поражение "Ман Юнайтед" пока не сказывается на турнирном положении - пятое место у манкунианцев. Но в следующем туре у команды Сульшера намного более серьезное испытание - дерби с "Сити". С такой игрой можно с крупным счетом уступить действующему чемпиону.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Ман Юнайтед - Бернли 0:2

Голы: Вуд 39, Родригес 57

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 4. Джонс, 5. Магуайр, 53. Уильямс (Шоу 69), 15. Перейра (Гринвуд 46), 21. Джеймс (Лингард 69), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 8. Мата, 17. Фред, 9. Марсьяль.

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 4. Корк, 5. Тарковски, 6. Ми, 13. Хендрик, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес, 9. Вуд.

Предупреждения: Тейлор 67, Вествуд 68