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"Мы начали чистку". Сульшер после 0:2 от Бернли рассказал о необходимости зимних трансферов

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И объяснил позор на "Олд Траффорд"

"Мы начали чистку". Сульшер после 0:2 от Бернли рассказал о необходимости зимних трансферов
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подвел итоги поединка с "Бернли" (0:2) в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует норвежца Goal.com и Sky Sports.

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"Нельзя опускать руки, нужно признаться, что мы действовали плохо. В первом тайме было несколько моментов, но мы не воспользовались своими шансами. "Бернли" можно похвалить за хладнокровность, эффективность и отличную оборону. Когда футболист выступает за "Юнайтед", то он играет за самый большой и лучший клуб в мире, это привилегия! Парням непросто, они сыграли еще не так много матчей – кто-то 10, кто-то 12 или 15. Тем не менее, Уильямс и Ван-Биссака выглядели фантастически".

"Я поддержу ребят и помогу им пройти через трудности, беру весь удар на себя. Мы разочарованы тем количеством очков, которое удалось набрать к сегодняшнему дню. Не нужно жалеть себя – необходимо придерживаться наших ценностей и убеждений. Мы начали чистку, и теперь я буду отвечать на вопросы о составе до тех пор, пока окно не закроется. Мы работаем над этим, нам нужны качественные покупки".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Бернли
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