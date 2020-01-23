"Мы начали чистку". Сульшер после 0:2 от Бернли рассказал о необходимости зимних трансферов

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подвел итоги поединка с "Бернли" (0:2) в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги. Цитирует норвежца Goal.com и Sky Sports.

"Нельзя опускать руки, нужно признаться, что мы действовали плохо. В первом тайме было несколько моментов, но мы не воспользовались своими шансами. "Бернли" можно похвалить за хладнокровность, эффективность и отличную оборону. Когда футболист выступает за "Юнайтед", то он играет за самый большой и лучший клуб в мире, это привилегия! Парням непросто, они сыграли еще не так много матчей – кто-то 10, кто-то 12 или 15. Тем не менее, Уильямс и Ван-Биссака выглядели фантастически".

12 - Since Ole Gunnar Solskjær was made permanent manager in March, Manchester United have lost more Premier League games (12) than they have won (11). Nosedive. pic.twitter.com/GPaIthW5DU — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2020